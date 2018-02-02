﻿拍《西遊記》化特技妝好辛苦 ﻿羅仲謙﻿﻿自爆向楊怡撒嬌﻿

郭富城在賀歲電影《西遊記女兒國》中扮演「美猴王」，與「國王」趙麗穎（少女版）、梁詠琪、「河神」林志玲及「沙僧」羅仲謙合作。黐鬚兼着肌肉服，開工4個月為謙謙添上唔少壓力，但再同天王合作有說不出的興奮，因為好開心遇上一位食辣戰鬥力同樣咁強嘅高手，放假前夕總會外賣麻辣火鍋返酒店然後兩個人匿埋Man Talk。恨女恨到發燒的謙謙可有向城城取「造女」經？謙謙有所保留大笑說：「嗰時佢未公佈，所以……唔分享。」



採訪：方騫平 服裝：Polo Ralph Lauren 化妝：Leo Tam@Annie G Chan 髮型：Jan Chiu@IL Colpo（PP） 場地：帝樂文娜公館DaDa Bar



羅仲謙第2次演「沙僧」，由於今次準備時間充足，所以拍得比較舒服，他表示，今次雖然有打鬥戲份，但分佈平均，唔算辛苦，唯獨導演想個妝較特別，要黐鬚及着肌肉服，每日特技妝化足6小時，最慘要肌肉服「封身」，搞到食唔到嘢去唔到廁所大解放，最多跑去「開細」：「因為要開返件肌肉服好麻煩，又要補妝累及劇組等足個幾鐘，而且全世界知道我剛去完便便會好尷尬，所以4個月嚟每日膽戰心驚狀態下開工，為怕拉肚子唔可以亂食嘢，好彩有御廚，食物會盡量少油。」



食城城私家辣椒



謙謙護肚之餘亦要護嘴，「因為喺凝固顏料度黐鬚，如果擘大個口食嘢，顏料會裂開，又要需時補妝，唔想人哋等情況下只好用飲管食流質嘢，但求唔餓親就算，其間意外地培養咗準時飲食同如廁習慣。好彩每逢唔使開工前夕，我同Aaron都會食麻辣火煱『進補』，佢仲會開心share埋長期跟身嘅辣椒，佢食辣嘅程度同我叮噹馬頭，好堅！（唔叫佢幫你買辣椒？）嘩！佢係阿王嘛，係我偶像嚟，佢同我食火鍋經已好開心㗎啦。」



男人要體諒老婆



他透露兩人只係講男人話題如講波同講車，冇分享生女經：「太強求會變成一種壓力，要體諒老婆，呢個年代男人唔可以咁自私，唔係想要就有。（叫城城帶你去拜神求子啦！）佢有咩？我唔八卦，邊有得話想就有，順其自然。」另外，他又自爆拍得辛苦時有向楊怡撒嬌，太太會講說話鼓勵佢，夫妻間好Sweet。



