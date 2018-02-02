採訪：方騫平 服裝：Polo Ralph Lauren 化妝：Leo Tam@Annie G Chan 髮型：Jan Chiu@IL Colpo（PP） 場地：帝樂文娜公館DaDa Bar
羅仲謙第2次演「沙僧」，由於今次準備時間充足，所以拍得比較舒服，他表示，今次雖然有打鬥戲份，但分佈平均，唔算辛苦，唯獨導演想個妝較特別，要黐鬚及着肌肉服，每日特技妝化足6小時，最慘要肌肉服「封身」，搞到食唔到嘢去唔到廁所大解放，最多跑去「開細」：「因為要開返件肌肉服好麻煩，又要補妝累及劇組等足個幾鐘，而且全世界知道我剛去完便便會好尷尬，所以4個月嚟每日膽戰心驚狀態下開工，為怕拉肚子唔可以亂食嘢，好彩有御廚，食物會盡量少油。」
食城城私家辣椒
謙謙護肚之餘亦要護嘴，「因為喺凝固顏料度黐鬚，如果擘大個口食嘢，顏料會裂開，又要需時補妝，唔想人哋等情況下只好用飲管食流質嘢，但求唔餓親就算，其間意外地培養咗準時飲食同如廁習慣。好彩每逢唔使開工前夕，我同Aaron都會食麻辣火煱『進補』，佢仲會開心share埋長期跟身嘅辣椒，佢食辣嘅程度同我叮噹馬頭，好堅！（唔叫佢幫你買辣椒？）嘩！佢係阿王嘛，係我偶像嚟，佢同我食火鍋經已好開心㗎啦。」
男人要體諒老婆
他透露兩人只係講男人話題如講波同講車，冇分享生女經：「太強求會變成一種壓力，要體諒老婆，呢個年代男人唔可以咁自私，唔係想要就有。（叫城城帶你去拜神求子啦！）佢有咩？我唔八卦，邊有得話想就有，順其自然。」另外，他又自爆拍得辛苦時有向楊怡撒嬌，太太會講說話鼓勵佢，夫妻間好Sweet。