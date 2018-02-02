﻿重遇失散27年李婉華 ﻿張兆輝﻿﻿被讚Fit過當年﻿

最近張兆輝接拍了內地電視劇《陪讀媽媽》，由旅行社老闆變身留學生監護人，為學生及陪讀媽媽解決困難。該劇分別在蘇州及溫哥華取景，最開心在溫哥華重遇昔日TVB舊拍檔李婉華，「失散」27年，現年49歲「索媽」李婉華大讚輝哥「保鮮」得宜，睇落仲Fit過當年！對此，心直口快輝哥竟坦白地笑住回敬一句：「你都冇乜變，輪廓一樣，起碼係真先吖！」好搞笑。 採訪：方騫平



逗留溫哥華期間，輝哥忙中偷閒接受加拿大中文電台李婉華主持的節目訪問，多年後再聚，兩人由拍劇講到「保鮮」，都好希望再有合作機會。李婉華憶述：「91年同輝哥合作拍TVB劇集《男人勿近》，同劇仲有鄭伊健，雖然記憶模糊，但印象中好好玩，成日趕搭長洲尾班船返市區，仲會去九龍城食雞同打邊爐消夜，當年我係新人多得輝哥照顧，記憶中佢戴住眼鏡，塊面有啲肉，有肚腩，好可愛，不過，O依家fit到呢！我25歲，佢只係得28歲係一個保鮮『人辦』。」輝哥笑說：「當年大家好飽滿，婉華有Baby Fat，o依家外形樣貌都冇乜變啫，生過小朋友一樣Keep得好Fit。唔好理幾多歲，最緊要心境Young，Keep住做運動，自己唔使開工每周會踢3場波，做3日運動，Keep住食蛋白質要有肌肉。」輝哥更語重深長話，男女都好，做Facial好緊要。



無悔早年唔返內地發展



01年，婉華下嫁加拿大籍股票經紀李守正，育有兩子一女，目前以家庭為重，暫無意重返TVB拍劇，輝哥說：「咁都正常嘅，始終女性天職要有自己家庭，照顧得家庭好，老公會愛你更多。我以屋企行先，前輩話細路仔好快大，所以前10年因為仔女細唔返內地拍劇，至今堅持冇決定錯，O依家佢哋學校放假，我會安排家庭旅行珍惜親子時光。」



