﻿近半年主力歎世界 ﻿謝天華﻿﻿揸電單車好瀟灑﻿

自09年「Laughing哥」一角後，謝天華離開合作超過15年嘅TVB自組工作室專攻內地發展。內地搵食近十年，謝天華搵埋好多好多好多，15年尾以近4,000萬元買入大坑一個千呎單位，再花300萬全屋翻新，為老婆同個仔相當大手筆。50歲嘅佢近半年無接咁多Job，主力同家人及老友去旅行歎世界，所以見到戴咗超嘅佢喺銅鑼灣經過，仲見到佢揸電單車嘅雄風，好幸運啊。 採訪︰梁志明



因為梁漢文涉「酒後駕駛」罪名被捕，各大傳媒照舊會整張藝人醉駕表，08年因醉駕被判監6星期、緩刑一年、罰款9,500元及停牌一年半的謝天華又被翻舊帳，無計啦，做過就做過。



有型大叔



三年間同一眾古惑仔做了二十多場《歲月友情》世界巡唱，謝天華賺錢賺到唔知點算好，加上有老婆有仔又有工作室，內地又搵到食，曾經衰桃色新聞嘅天華修心養性咗好多，一有時間就陪屋企人，一係同朋友去外地滑雪，搵到剩到都要識使錢先有用。日前下午4點，見到謝天華經銅鑼灣利園行去新寧道拎電單車，上車到開車到開走動作乾淨俐落，非常有型。



