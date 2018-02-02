﻿王菀之MK開騷 感謝老公幫手養聲

《王菀之Happiness is…》音樂會前晚在旺角麥花臣場館舉行，王菀之全晚只穿上一件紅裙加上胸口誇張的飾物及帽子演出，她又以一個遮面髮型示人，她笑稱這髮型於唱歌時差不多完全看不到全場，在講話時先要用手掃開臉上長髮說：「拉開窗簾先。」引來觀眾大笑。



王菀之稱三星期前患重感冒，咳了很久，現在仍要服藥，但她又透露得到老公Eric So悉心照顧，不讓她吃生果，只給她吃蘋果，因為老公指吃蘋果可養聲，更切走蘋果皮才讓她吃。