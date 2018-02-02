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﻿錢國偉做老竇 難忘剪臍帶手震

2018-02-02 列印
■錢國偉專程由泰國返港撐陳蕊蕊。
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　　陳蕊蕊和錢國偉等昨日出席《第一屆亞洲美人魚小姐大賽》發佈會，有份主辦的蕊蕊透露會挑選十多位「美人魚」到帛琉拍外景，勝出者會到各地宣揚海洋保育訊息。

　　錢國偉自爆個多星期前已榮升做爸爸，原本在泰國睇景的他，為撐蕊蕊專程回港數天，順道探望B女，他說：「B女重5磅幾，我改咗個女嘅英文名叫Abby，中文名就交畀師傅改。」錢國偉透露有入產房剪臍帶，並緊張得手震和感動落淚。他表示已識抱BB及換片，太太陳宛蔚也想不到他如此鐵漢柔情。
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