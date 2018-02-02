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﻿為《極美》填詞 孫燕姿遠赴冰島拍MV

2018-02-02 列印
■孫燕姿首到冰島拍MV，可惜遇上了壞天氣。
■孫燕姿閉關3日，填好新歌歌詞。
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　　孫燕姿早前為新歌《極美》的MV遠赴冰島取景拍攝，但可惜撞正冰島的壞天氣，好不容易天氣好了一些，但天空卻佈滿厚厚的雲層，燕姿忍不住伸手對着天空說：「這雲可以撥開一點嗎？」俏皮模樣讓大家看到天后純真可愛的一面。

　　今次新歌《極美》是孫燕姿第13張大碟《跳舞的梵谷》最後收錄的一首歌，當日孫燕姿收到大量的Demo時，因為錄音時間一天一天逼近，她決定自己嘗試填詞，於是閉關3日幾乎足不出戶，最後終於在第3天交出連自己都非常滿意的作品。

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