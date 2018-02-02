﻿華仔推賀歲歌MV 動畫獅子拜早年

劉德華曾在2005年內地的春晚上唱了一曲《恭喜發財》，由於旋律熱鬧，立即成為中國農曆新年最應節的神曲。今年華仔受一內地生活平台邀請，攜手與音樂老搭檔李安修、陳德建把經典來個大翻身，將《恭喜發財》重新填詞，編曲成《恭喜發財五福來》一曲及推出動畫舞獅短版MV拜早年。



舞龍舞獅代表甩開過去穢氣、招來福氣的這個形式，在農曆新年隨處可見。這次的MV中，華仔雖沒有現身，而是特別請來動畫團隊製作了以五隻可愛、舞藝超群的獅子，完全依照華仔的舞步描繪，以熱歌勁舞的方式呈現這支短版MV。