﻿激讚未婚夫「超過100分」 阿嬌春風滿面報囍︰下一站幸福

現年37歲的鍾欣潼（阿嬌）與台灣醫生男友賴弘國拍拖近半年，昨日趁她的農曆生日，於凌晨時份在社交網分享她戴上鑽石戒指的相片，並寫上「下一站幸福」，宣佈男友求婚成功！阿嬌昨晚會見傳媒時，坦言閃婚決定突然，未婚夫包容她所有壞習慣最令她感動，並大讚他「超過100分」呢！



Twins成員鍾欣潼（阿嬌）去年覓得真愛，情歸32歲、有「台灣醫界王陽明」之稱的賴弘國；剛踏入37歲生日的她，昨趁其農曆生日於社交網分享她左手戴上巨型鑽戒的照片，並留言表示：「這是我農曆生日最好的禮物，謝謝你的愛，下一站幸福。」正式宣佈拍拖近半年的賴弘國求婚成功！賴弘國求婚成功後，昨接受台灣傳媒訪問時稱希望保持低調，並會努力做好自己的事業，「給阿嬌最大的幸福」，同時亦希望各方能給予祝福！



獲包容壞習慣



準新娘阿嬌昨日傍晚到灣仔出席惠英紅的生日會，甫到場即獲現場粉絲大叫「要幸福！」阿嬌則報以微笑；她隨後會見傳媒，被問到婚事時，春風滿面的她，冧爆大讚未婚夫賴弘國「超過100分」，「他對我好好，可以說是對的時間，遇到對的人。」並透露男友求婚時有跪地及講「愛的宣言」；而對方願意包容她的壞習慣最令她感動，「一開始我已將所有壞習慣告知他，他又照單全收，我覺得這是很重要的事，我不是假的人，不會特意包裝自己，會很攰。」問到有甚麼壞習慣？阿嬌稱：「我懶得好厲害，最主要我們是異地戀，他多攰也願意維繫。」



否認「奉子成婚」



阿嬌續透露雙方家長已知求婚一事，並坦言太突然，很多東西未有計劃，但否認雙喜臨門：「我5月有演唱會，還有3場呢！腹大便便怎演出呢？」老闆楊受成其後受訪時，大讚賴弘國靚仔，笑言「阿嬌執到」，又謂會準備好龍鳳鈪，以及請太太準備特別的禮物。至於可會送贈婚宴酒席給阿嬌？他說無所謂，Mani即說：「當然包喇，之前古巨基結婚都包酒席！」



阿嬌的閨密容祖兒及蔡卓妍（阿Sa）等亦送上祝福，阿Sa貼出Twins合相道：「千言萬語在心中」，又稱心情激動到睡不着；祖兒則說：「我真是好開心和好感動，一直以來我覺得阿嬌是心地好好、好善良、好有愛心的女仔……我一定Mark好個期和她分享這個人生大好日子，好希望大家都替她高興和祝福她。」



本報記者