﻿惠英紅恨嫁 生日P吸阿嬌旺氣

今日是惠英紅（小紅姐）58歲生日，老闆、英皇集團主席楊受成與太太陸小曼昨晚特別為她辦生日派對，並率旗下藝人，包括：鍾欣潼（阿嬌）、鍾舒漫、溫碧霞等到賀。小紅姐甫到場碰到剛宣佈婚訊的阿嬌，即互相攬攬兼扮咀嘴，她笑言一定要黐一黐阿嬌將對方的旺氣過給她，又指生日願望除了身體健康外，就是全力嫁得出，可惜暫未有追求者，身邊亦沒有比她年長的單身男士。



問可會接受異地戀？小紅姐表示沒問題，因她這年紀不需要日日見面，最緊要開心就可以了；至於可有要求老闆楊受成介紹好男士？她稱曾跟對方提過。講到工作發展時，小紅姐透露已接下重頭戲的劇本，準備全力衝擊明年的香港電影金像獎。