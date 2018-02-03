﻿翠翠再陀B發噩夢：攰到不得了！

昨日葉翠翠出席代言健康產品活動，公佈再度懷孕後首次露面的她，穿上4吋高踭鞋及露肩裙現身。



懷孕4個多月的她，活動過後急急披上外套。談到丈夫周曉東可會介意她穿高踭鞋？她說：「老公車我嚟嘅，個肚唔係好大，都OK啦，有少少吃力。」翠翠透露4月左右便會全面停工安胎。談到身體狀況，她說：「開頭好辛苦，胃口變咗，攰到不得了！成日發噩夢。老公每日臨出門都會錫我，早兩日我打咗佢一拳。當時發緊夢好多蟲跳上身，咁啱佢錫我，就打咗佢一拳，哈哈！」談到今胎性別，翠翠表示仍未知道，但問到希望是仔還是女？她就笑說：「仔女都咁錫，老公就鍾意仔，可以陪佢玩嘛！我覺得女仔多啲憂慮，香港又唔知點，我見到好多好細個就拍拖啊！我諗生女要日日接佢放學，仔就放咗學踢完波先返啦！」



