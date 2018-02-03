  • 2018年2月3日 星期六
  • 57%
熱門： 天氣阿嬌PTU陳嘉倩炸彈

日報新聞 > 娛樂

﻿太陽今娶孝琳 馬上婚照曝光

2018-02-03 列印
■太陽與閔孝琳於藍天碧海下拍靚相。 網上圖片
Previous Next

　　人氣組合BIGBANG成員太陽與女星閔孝琳，將於今日在韓國以非公開形式舉行婚禮，兩人早前應當地雜誌邀請到夏威夷拍攝靚相，繼日前公開的封面照後，昨再公開部份照片，其中有一對新人穿上婚紗禮服，在沙灘上騎馬的婚紗照外，亦有閔孝琳騎在白馬上與準老公的浪漫合照。據悉，婚禮只會邀請親朋好友出席，除BIGBANG隊友外，太陽邀來男星奇太映擔任婚禮司儀。

想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
hd