﻿太陽今娶孝琳 馬上婚照曝光

最近美國十二名議員聯名致函挪威諾貝爾委員會，提名「雙學三子」——黃之鋒、羅冠聰及周永康角逐二○一八年諾貝爾和平獎，讚揚他們「發起史上最大規模的民主運動，爭取《中英聯合聲明》賦予香港的自治與自由，應該值得肯定」云云。 我倒希望諾貝爾和平委員會真的頒發和平獎給雙學三子，原因是這單提名新聞雖然有報紙做了頭條，但很快就會被人忘掉，如果真的頒了獎給他們，就會讓香港人銘記，這些委員會是以何等方式，去界定其他國家地區的政治運動，如何以他們的標準，強加於其他人的頭上。 二○一四年的佔中，以違法霸佔香港的主要道路開始，時間長達七十九天。佔領之初，發生了大規模的民眾示威衝突，威脅到民眾的人身安...

2018-02-03