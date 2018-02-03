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﻿碧咸嫂重組Spice Girls袋1.1億

2018-02-03 列印
■碧咸嫂曾與「辣妹」隊友齊撐倫敦奧運。資料圖片
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　　90年代風靡全球的英國組合Spice Girls（辣妹合唱團），自01年解散後屢傳重組，但因成員之一的「碧咸嫂」Victoria忙搞時裝生意多次拒絕，對上一次齊人演出是2012年倫敦奧運。

　　據英國《太陽報》昨報道，「辣妹」已計劃重組推出精選碟、主持真人騷外，更會為內地一歌唱比賽擔任評判，有指每人可獲約1,000萬英鎊（約1.1億港元）天價酬金，但碧咸嫂卻開出先決條件，就是她「不用唱歌」。

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