﻿要求送衫唔成 反索償廿萬 55歲苑瓊丹衰格實錄

55嘅苑瓊丹（苑仔），早年憑《唐伯虎點秋香》中石榴姐一角，返內地食老本掘金，拍戲、真人騷等賺到錢就意氣風發，加上有報道指其富商老公黃乃揚經營玻璃生意身家豐厚，擁有逾2億元物業，黃太更加目中無人。日前，苑仔為賀歲片《西遊記女兒國》接受《東周刊》訪問時就鬧不快。最後更即場睇中件4,000幾蚊外借靚衫，要求記者打電話予贊助送衫，最終傾唔掂數，不滿說：「佢試吓將件衫賣畀第二個，我一定告到佢甩褲，要佢賠番二十萬畀我。」嘩！當中會唔會有咩誤會呀?!



憑着九十年代在周星馳電影中飾演石榴姐及鴇母等角色，苑瓊丹近年順利在內地發展。早年，苑仔被揭04年秘密下嫁富商黃乃揚，其夫早年在美國留學，係家族第三代接班人。日前，佢接受《東周刊》訪問時，周刊記者就親身見證其難頂惡行。



當記者妹仔



首先訪問前，苑仔要求記者借衫後要經佢本人過目，記者逐件影相透過宣傳人員send畀苑仔，幾日間都無負面回應。直至訪問當日，苑仔睇到批衫一臉不屑說：「除咗呢件，其他無件得，我只會着呢件影相咋。」然後換上心儀嘅服裝，態度好敷衍咁回答問題，全無真情流露，總之就好hea咁完成訪問。最後，苑仔突然爆一句：「呢件衫我好鍾意，你（記者）叫贊助公司送畀我，我唔除嘞！」續喝令記者說：「唔係deal我，係你deal佢哋呀！」其後贊助公司表示衣服只得一件，原價4千幾，可以半價賣畀苑仔。苑仔要求送免費衫唔成，黑面衝入更衣室換番，再說：「佢試吓將件衫賣畀第二個，我一定告到佢甩褲，要佢賠番二十萬畀我。」真人真事呀！



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本報就此事致電苑仔，佢先話聽落「件事」好唔合邏輯，然後逐一解釋：「平時做訪問好少要求着其他品牌嘅衫，咁今次記者話借啲中式衫影相，我預先睇吓係咩衫，都好正常啫！之後我以為件衫係sponsor，想着住走，佢話要買，問完半價都二千幾，唔值囉，咪除番落嚟。然後我再問多次『係咪sponsorO架！係就可以用我張相做宣傳，唔係就唔可以當廣告用途，因為平時咁做，我起碼收人廿萬O架！』係咁嘅意思之嘛！」至於有指訪問內容好Hea，苑仔指當日一口氣連做約十個訪問，「問題如出一轍，答案自然一樣。」最後，佢話可能宣傳人員猛催周刊記者盡快完成，令其不快。



