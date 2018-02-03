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﻿真面目

2018-02-03 列印
鍾慧冰數臭 日前喺奇妙電視《我老友係明星》中，鍾慧冰訪問昔日雀友苑仔，兩人曾合作棟篤笑「雙辣妹」，但鍾大爆苑仔當年工作態度惡劣，連佢都害怕，又指對方牌品差。
同家燕姐不和 有指當年二人拍《皆大歡喜》時不和，苑仔暗示有人喺背後中傷，是非多多。
鬧鐘擲老公 早前，苑仔接受內地節目訪問時，直言係惡妻性格火爆，試過夫妻鬧交拿起鬧鐘擲向老公，打人後仲嗌離婚又迫老公簽分居文件，幸老公最後讓步。
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平日笑面迎人嘅苑仔，除與合作藝人有唔愉快經歷，連身邊人都受難，試過夫妻鬧交拿起鬧鐘擲老公，掟瘀一隻眼。
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