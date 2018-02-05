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﻿《玩轉極樂園》掃11獎 威盡「動畫界奧斯卡」

2018-02-05 列印
■《玩轉極樂園》在安妮獎掃11獎，認真威水。劇照
■吉拿姆迪圖路憑《忘形水》攞最佳導演，莎莉荷堅絲現身撐場。美聯社
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　　被稱為「動畫界奧斯卡」的第45屆安妮獎周六在美國洛衫磯舉行，迪士尼及彼思合作的動畫電影《玩轉極樂園》掃11獎成為大贏家，包括最佳動畫電影、最佳導演、最佳劇本、最佳視覺效果及最佳音樂等獎項。至於由安祖蓮娜祖莉任執行監製的《The Breadwinner》亦獲最佳獨立動畫獎，安祖蓮娜與女兒一齊出席頒獎禮，她更與導演Nora Twomey及聲演女演員Saara Chaurdy一同上台獲獎。

　　另外，第70屆導演工會獎昨日在加州舉行，墨西哥導演吉拿姆迪圖路憑執導電影《忘形水》奪最佳電影導演獎，女主角莎莉荷堅絲亦現身撐場。

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