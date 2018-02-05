﻿加利奧文被前妻控訴家暴

出爐金球影帝加利奧文經歷過四段失敗婚姻，現時與第五任太太Gisele Schmidt十分恩愛。不過加利日前就被第三任妻子Donya Fiorentino指控，在與加利結婚的四年間肉體及精神受虐待。Donya表示97年結婚初期都十分恩愛，直到懷第二胎時她患上類風濕性關節炎，加利不但沒有體諒，反而冷嘲熱諷，又指責她為錢而嫁給他。01年二人因兒子撫養權而鬧上法庭，Donya在當時法庭文件上指曾被加利以電話筒襲擊面部，Donya表示這段婚姻有如大車禍，令她支離破碎。



另外，加利前妻之一的奧瑪花曼日前接受《紐約時報》訪問，詳述被淫魔大亨Harvey Weinstein兩度企圖性侵的過程，奧瑪表示多年前在巴黎一酒店傾劇本時，對方要求她一齊入桑拿房，她即時拒絕；另一次在倫敦一酒店房間，Harvey突將她壓住，更嘗試露械，奧瑪即時大叫嚇退對方。



