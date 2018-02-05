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﻿楊受成送豪宅做嫁妝 阿嬌今年嫁賴弘國

2018-02-05 列印
■阿嬌早前接受賴弘國求婚。
■楊受成（中）日前向待嫁的阿嬌及恨嫁的惠英紅大派利是！
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　　鍾欣潼（阿嬌）日前報喜宣佈答應拍拖近半年、32歲的台灣醫生男友賴弘國求婚，並留言說：「下一站幸福」。阿嬌隨後受訪時，難掩待嫁的喜悅心情，不過就強調工作忙碌，暫仍未落實婚期；但有報道指阿嬌將於今年內出嫁。

　　阿嬌甚得老闆、英皇集團主席楊受成疼錫，楊受成除豪氣表示會打造一對龍鳳鈪及包婚禮酒席外，原來更答應送一層價值750萬的上海豪宅給阿嬌做嫁妝！有指因賴弘國經常到上海出差，故阿嬌有意在上海置業，方便將來與未婚夫在當地有安樂窩，她睇中的過千呎豪宅更有智能家居設備，除指紋門鎖外，還可以透過手機應用程式操控燈光、窗簾及設置電梯到達時間等。圖：資料圖片

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