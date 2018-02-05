  • 2018年2月5日 星期一
  • 48%
熱門： 天氣阿嬌PTU陳嘉倩炸彈

日報新聞 > 娛樂

﻿否認被心穎榨乾 馬明盼加人工

2018-02-05 列印
■馬明有愛情滋潤，非常風騷！
■心穎前晚谷胸出席華姐競選。
Previous Next

　　馬國明與緋聞女友黃心穎關係愈見高調，近日更有指兩人早前歐遊期間，女方「榨乾」男方的荷包。馬明昨出席一商場新春活動時，連聲否認相關報道，追問平日與心穎出街是否由他付錢？他稱大家都有付錢，笑說不需要女仔養，並否認買車送給心穎，只是定期驗車，希望稅局和無線不要誤會，也希望公司加人工呢！

　　情人節將至，馬明透露屆時要開工搵真銀；心穎本身拍劇很忙，送禮物方面則保持神秘，不會說給大家聽。講到前晚與劇集《降魔的》演員黃智雯、阮小儀、何遠東、胡鴻鈞等慶功，馬明還被指飲醉；他強調沒有飲醉，因座位背住電視機，加上吃東西，所以沒專注看華姐競選。

想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
hd