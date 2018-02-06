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﻿華姐李思佳揭北京男友 在港被誤認是韓國Oppa

2018-02-06 列印
■李思佳指男友曾陪她節食。網上圖片
■李思佳（左二）等佳麗，昨日出席領獎活動。
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　　一眾得獎華姐昨日出席領獎活動，冠軍李思佳（Rose）自爆媽咪是營養師，故從小被嚴格控制飲食，除了不吃雞鴨的皮外，每天也要食營養補充品及膠原蛋白粉，尤其在選美期間更日食兩次。問到她有否嚴控男友的飲食？Rose甜笑說：「當然有，我為選美減肥時，他也陪我節食，不想獨自吃美食引誘我。」談到男友眼細細似足「韓國Oppa」，Rose爆對方去年到香港旅行時也被誤認是Oppa，港人一開口便跟他說韓文，其實男友是北京當地人。

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