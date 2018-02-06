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﻿千嬅Eric難忘遊日遇地震

2018-02-06 列印
■千嬅和Eric在音樂上合作得多，拍廣告一樣好夾。
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　　楊千嬅和好友郭偉亮(Eric)早前合作為銀行智能手機網上理財服務拍廣告，他們不單同年同月同日出生，更一起經歷不少難忘事。千嬅多年前在日本一餐廳巧遇Eric和太太葉佩雯，剛巧當時發生地震，三人感覺到震動，但繼續傾談，回想起來甚為難忘！

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