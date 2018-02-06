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﻿低調賀太陽娶妻 T.O.P正面樣曝光

2018-02-06 列印
■閔孝琳在生日分享婚紗靚相。
■CL公開與BIGBANG成員合照，終見到T.O.P（右一）的正面樣。
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　　韓國天團BIGBANG成員太陽，大前日與女星閔孝琳舉行婚禮。昨日是新娘子閔孝琳的32歲生日，她趁着生日在網上放了個人婚紗照，並簡單地留言：「感謝又再感謝」，表達對外界的感激。

　　此外，有份在他們結婚派對上獻唱的女歌手CL，亦上載與BIGBANG成員GD、大成及T.O.P拍攝的合照，由於T.O.P去年因吸大麻而被判緩刑，他亦正在服兵役，因此低調出席婚禮，到CL公開照片才看到他的正面。

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