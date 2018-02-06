  • 2018年2月6日 星期二
  • 10º
  • 46%
熱門： 天氣流感立會補選醫療輔助隊花蓮強震

日報新聞 > 娛樂

﻿城城GiGi難忘《女兒國》拍水戰

2018-02-06 列印
■GiGi和城城大談拍攝《女兒國》點滴。
Previous Next

　　郭富城、梁詠琪（GiGi）與羅仲謙等，前晚齊在北京國家體育館出席主演電影《西遊記女兒國》全球首映禮，率先欣賞該片。城城和GiGi隨後受訪時，不約而同表示《西》片中一場激烈水戰場面最難忘，城城說：「我們拍水底戲，大多是用綠幕拍，現場只有基本的陳設，可能一間屋，一條船，想不到會有這樣豐富的效果。」

　　GiGi則謂看到眾人的演出，就不禁忘記拍攝時每次花5、6小時以上化特技妝的痛苦，她坦言其國師造型比想像中靚得多。

想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
hd