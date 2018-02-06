﻿城城GiGi難忘《女兒國》拍水戰

農曆新年快到，預計將有市民自發在旺角、深水埗搞夜市，與民同樂，亦賺點外快。以往曾發生食環署人員強行管制的場面，引起爭執，擾攘一番，其後當局順應民情，稍作通融，結果沒出大亂子。政府擬於今年在「起動東九龍」落實一個墟市計劃，有團體認為選址不理想，並以一貫官方「由上而下」的模式推行，難達到計劃的原意。 團體點出政府構思的問題癥結，就是在單一閒置空地舉行，不是市民想要的社區小墟市，更離「區區有墟市」的要求甚遠。官方構想的是藝術墟市，與市民自發推出本土特色攤位，並不一樣。 官方為免出亂子，傾向保守，故有集中在東九龍辦一個墟市的構思，以便管理，但這正是問題所在，管得太多，一切非自發，就...

2018-02-06