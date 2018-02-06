﻿《我的情敵女婿》紅星到訪星島集團總部 任達華拉隊拜早年 喜氣洋洋大受歡迎

英皇賀歲電影《我的情敵女婿》將於下周四（年三十）上畫，該片男主角任達華、方力申、王菀之、麥子樂及導演葉念琛等，昨日帶同「財神爺」親臨將軍澳星島新聞集團總部，到訪《星島日報》、《頭條日報》及《東周刊》等部門，大派賀年禮物兼提早拜年，祝人人發大財，喜氣洋洋甚熱鬧！



英皇賀歲電影《我的情敵女婿》男主角任達華昨日聯同導演葉念琛、王菀之、方力申、姜皓文（黑仔）及麥子樂等台前幕後，手持揮春、利是封等賀年禮物，到訪位於將軍澳的星島新聞集團總部大樓。眾紅星突然現身，令不少同事大為驚喜，除收到他們所派的宣傳禮物外，更紛紛向眾星「集郵」，眾星行大運逾一小時，所到之處皆大受歡迎，氣氛熱鬧！



葉念琛構思拍續集



首次到訪星島集團總部，華哥稱最重要是祝福星島集團事事順利，更希望能借大樓拍一套富人情味的警匪片。談到《我》片時，他笑言當知道拍賀歲片，連劇本都不看就舉手答應演出，因以往常演警察，笑謂要「捽甩」這形象；加上這次演出有很多熟悉的面孔，又可以飲紅酒、歎咖啡呢！華哥更大爆導演喜愛吃東西，大家輪流「萬歲」請客！



葉念琛則透露，華哥、劉嘉玲、王菀之、黑仔等都有喜劇底子，嘉玲這次演出好放，保證入場會見到一個不一樣的嘉玲；他亦構思開拍續集，「我跟老闆楊受成博士提過，他也考慮中。」



小方讚《情敵》旺攞獎



菀之是第三度拍賀歲片，她笑言完全沒票房壓力，因有嘉玲和華哥頂住票房，拍賀歲片亦有很多好處，拍攝時已充滿過年感覺，亦希望為港片多出一分力，吸引更多人入戲院捧場，「賀歲片是香港固有特產，都是大家新年除了拜年外，另一項很期待的活動。」



小方則笑言：「我們四出宣傳是要帶給大家好運，未拍這套戲前，唐詩詠、鄧麗欣（Stephy）及黑仔還未拿到獎項，當他們開工拍攝後便先後獲得不同獎項，所以這套電影是很有福氣的！」談到前女友鍾欣潼（阿嬌）早前宣佈與台灣男友賴弘國訂婚，小方稱有送上祝福給對方，問到若阿嬌邀請他出席婚宴可會出席？小方說：「沒有如果，你（記者）要問她是否會請我，（若她真的請你去婚宴，你會去嗎？）不可以這樣問呢。」至於下周的情人節如何度過？小方稱屆時將要繼續四出宣傳新片。



本報記者