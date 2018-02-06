  • 2018年2月6日 星期二
  • 10º
  • 46%
熱門： 天氣流感立會補選醫療輔助隊花蓮強震

日報新聞 > 娛樂

﻿唐詩詠喜獲華哥教演戲

2018-02-06 列印
■唐詩詠（右二）聯同小方（左二）等在電視城派揮春。
■華哥應粉絲要求合照留念。
Previous Next

  任達華、方力申、王菀之等昨除到訪星島新聞集團總部外，亦會合唐詩詠及莊思明到無線電視城為《我的情敵女婿》造勢。

  華哥1976年首度演出無線劇《CID》，他坦言很回味當時拍劇有大家庭的感覺，今年可安排時間拍劇，也想拍警察題材。問到會否要求休息時間？華哥稱最少要有十小時的休息時間，薪酬方面也有要求，不過最重要是劇本好。

  出爐視后唐詩詠稱拍攝期間，有請教華哥的拍攝心得，對方叫她演戲時要「曳」一點，有更多自己的想法。小方則指詩詠已成為視后，可以「曳」一點，但她稱未可以，因拍劇要看對手。
想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
hd