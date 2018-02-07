﻿巴黎婚紗照曝光 ﻿吳若希﻿﻿晒命老公錫到燶﻿

去年結婚、生女同年進行的吳若希(Jinny)趁囡囡戒咗人奶，年尾時撇低寶貝女Giselle十日，拉隊到巴黎及巴塞隆拿補影婚紗照及補度蜜月。披上婚紗的Jinny挽住老公何兆鴻(Alex)手臂在巴黎鐵塔下取景影婚照，雖然婚紗無Deep V，但貼身效果令其34C好身材浮現，她笑說：「Giselle三個月大就冇食人奶，我停奶後就冇乜胸嘞，冇乜條件Show身材。」



採訪：方騫平



今次影婚紗相budget好大，超過40萬港元，由於囡囡年紀太細不宜遠行，除了特地安排陪月回歸照顧心肝寶貝外，老公包起了化妝、髮型、經理人、Styling及攝影師等機票加住宿，還豪花7萬港元買了一個名牌手袋送給她，她大笑說：「呢份禮物冇乜特別意義，我哋諗住買咗先，唔啱咪轉手囉，我哋兩公婆成日諗呢啲搞笑賺錢方法㗎啦，但老公話第一次喺歐洲買禮物送畀我，叫我Keep番，咁我都幾鍾意個袋。」其實今次Jinny都Hea住影，一切交由Styling安排，出發前只係試過身，婚紗相效果算幾滿意啦：「因為兩公婆都唔太鍾意咁公式，平日台慶大節日着好多晚裝都冇乜感覺，佢仲搞笑，只係鍾意運動服，討厭着禮服，所以今次都係以casual wear為主。」



目前吳若希經已「收爐」，情人節舉家返福建家鄉探親，連老爺奶奶都會同行，證明婆媳相處得好好，兩老好錫她。她笑住自爆老公又再提前送上Chanel手袋給她做情人節禮物，真係好驚喜：「唔係晒命，我同佢講過可唔可以唔好再買手袋畀我？呢啲唔實用唔保值，送金都OK。雖然心都甜，但都覺得有啲嘥錢。(咁送乜畀佢？)我送成個人同埋個女畀佢仲唔夠咩？」新年後Jinny會留港發力工作，到時兩公婆可能分開住，相信小別勝新婚，而且成條街的人會目及住他，唔怕他會去「偷食」。



