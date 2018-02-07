﻿《歐洲攻略》拍滑雪戲 偉仔難忘險遭燙傷

梁朝偉、吳亦凡、唐嫣及杜鵑主演的動作片《歐洲攻略》，昨日在北京舉行「攻略重啟」發佈會，偉仔等更拿起道具手槍擺出Chok爆甫士谷戲。



談到拍攝該片的經歷時，偉仔透露在一場滑雪戲差點變成「火球」！原來是當時身上的滑雪裝加了很多LED燈，拍攝期間短路發熱，直到燙到皮膚痛才發覺又有焦味及冒煙！偉仔即脫下滑雪裝，發現內裏的衣服已燙穿，幸好及時發現，回想起來亦很害怕，他說罷更向劇組笑道：「下次你們要準備滅火器！」



當被問到與杜鵑在片中的關係時，偉仔笑道：「你問她！」逗得台下觀眾哈哈大笑。



