﻿陳嘉倩多是非 蘇民峰批將惹桃花

陳嘉倩和蘇民峰昨為ViuTV錄影節目《嚮導玩》，陳嘉倩早前被指做「小三」搶別人男友後，有傳因而令她被港台飛起主持工作，她昨日表示是因最近忙於錄影節目，所以主動向港台提出離開，待有時間才返回港台幫手。



問到有否請教蘇師傅化解是非？陳嘉倩說做節目緊張到沒時間和他傾偈，並讚他是好男人，蘇師傅就不肯自認是好男人，只說自己不是衰男人。蘇師傅指女人嫁得好不好要看鼻樑，並問陳嘉倩有否隆鼻，陳嘉倩聞言強調沒整容，蘇師傅就指她的鼻相不錯，九成可以嫁到好老公，又指她兩年後有「重桃花」。



