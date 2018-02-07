﻿綵排演唱會 小田與家燕打情罵俏

黎小田昨日與多年好拍檔薛家燕及湯寶如、Mr.成員Alan、陳曉東等嘉賓，綵排他的作品演唱會，期間，家燕姐獻唱《心肝寶貝》時，黎小田突然錫家燕姐的臉，並稱因家燕姐充滿感情望着他唱，家燕姐就笑指若不是有人在場，「應錫多幾啖」，她更笑言「整個心都畀晒黎小田」，又建議開騷當晚和黎小田齊扮財神搞氣氛呢！



陳曉東昨日帶同太太和兩女到場，3歲多的長女朵朵動作多多甚可愛，東東稱擬在稍後的澳門演唱會讓兩女嘗試上台唱歌，問到父女同台是否唱他的歌？東東即說唱兒歌較好，他稍後亦會帶女兒坐觀光巴士和暢遊海洋公園。



