﻿開心重拾歌手身份 ﻿劉浩龍﻿﻿希望﻿﻿瘦身30磅開騷 ﻿

昨日劉浩龍(師兄)現身西九龍中心，為4月假旺角麥花臣舉行的《劉浩龍Wilfred Lau Action Speaks Lauder Concert 2018》舉行發佈會。師兄坦言好開心可以重拾歌手身份四出宣傳。為備戰開騷，他正積極操弗，希望最終能瘦身30磅，Fit爆開騷。



發佈會上，劉浩龍(師兄)提到2016年曾跟公司提過不再唱歌，因當時在影圈發展不錯，坦言覺得拍電影更長遠及更有安全感。但公司卻鼓勵他繼續唱歌，他很開心近幾個月可以重拾歌手身份四出宣傳。問他是否當歌手賺錢不多？他說：「唔係，諗過自己嘅路向，覺得拍戲開心啲，長遠啲，有安全感，好開心公司再令我成為歌手。」



此外，師兄現正積極跟教練Keep fit，目標是減30磅，現已成功減去9磅。他說：「教練好嚴厲，每日都追我跑步8公里，希望可以減多20磅，證明畀大家睇我好努力。」



