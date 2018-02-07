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﻿性感行騷後入院 傅嘉莉否認冷病

2018-02-07 列印
■Kelly指腳部患處敏感，自嘲內外也是敏感女生。
■Ali謂拍新劇兩個月無見母親，新年會奉上「大利是」作補償。
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　　傅嘉莉（Kelly）、港姐雷莊𠒇及出爐華姐冠軍李思佳等，昨日出席《2018平昌冬季奧運會》記者會。Kelly透露右腳日前開始痛，搽藥後變得紅腫及痕癢，由於當日要行婚紗騷，經理人提議她去看醫生。結果在醫院被傳媒撞到，以為她穿婚紗太性感冷親，引致美麗誤會。

　　此外，李佳芯(Ali)、黃智賢等昨日現身中環街頭宣傳新劇《波士早晨》。Ali表示近日忙拍新劇《BB來了》致下巴爆瘡，而此劇拍攝時間橫跨聖誕、新年跟情人節，直言情人節未能陪男友陳炳銓。雖然拍新劇辛苦，但未有嚇怕Ali不敢生B， 因為跟BB對手合作順利。

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