﻿陀B三個多月 孫燕姿下月中停工安胎

孫燕姿闊別三年推出全新專輯《No.13作品：跳舞的梵谷》，原本去年11月開始四出宣傳，但期間再度懷孕要延期。日前，她來港舉行見面會，她先談到新專輯的創作慨念，更首播於冰島拍攝的歌曲MV《極美》，之後又大方分享懷孕喜悅。談到佗第二胎，燕姿笑說：「沒想到說到就有，要買大彩。」她透露剛剛懷孕3個多月，初時有一點不舒服比較易累、嘔吐及挑食。問到兒子「納小子」可知道快做哥哥，她笑說：「知道喇！他喜歡弟弟。」又透露丈夫都有陪伴到香港，其後會到馬來西亞及新加坡兩站宣傳，3月中就會正式停工專心安胎。



