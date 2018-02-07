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﻿Sammi齊撐慈善晚宴 Chilam現身惹尖叫

2018-02-07 列印
■代言人Chilam出場，台下女粉絲不斷尖叫！
■Sammi獻唱多首經典歌曲。
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　　鉅星集團日前假澳門喜來登金沙城中心舉行「鉅星慈善之夜暨團年晚宴」，由內地人氣組合羽泉揭開序幕，其後4位司儀黃心穎、張曦雯、林盛斌（Bob）和李浩林亮麗登場。

　　該集團為隆重其事，特別找來同樣對慈善不遺餘力，並喜愛享受生活的男神張智霖（Chilam）出任代言人拍攝宣傳片。成為集團首位代言人的Chilam現身時，現場尖叫聲四起，他表示好幸運，又笑稱找他代言就知道集團相當有品味。其後，鄭秀文（Sammi）和林峯先後出場，最後由組合草蜢提早向賓客拜年，又接連唱出《華麗舞台》及《忘情森巴舞》等四首名曲，將現場氣氛推至高峰。

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