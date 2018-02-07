  • 2018年2月7日 星期三
  • 12º
  • 60%
熱門： 花蓮地震流感雙學三子饒宗頤

日報新聞 > 娛樂

﻿霆鋒上海巡視業務受歡迎

2018-02-07 列印
■霆鋒（左）以數字王國大中華區主席身份，巡視業務。 網上圖片
Previous Next

　　謝霆鋒工作忙個不停，除專注飲食節目《鋒味》及重返樂壇外，前日更以數字王國大中華區主席身份，現身該公司的上海辦公室巡視業務，與一眾同事見面，為他們加油打氣之餘，又與眾人分享工作心得及對來年的展望，期間大受歡迎，與眾同事合照留念。霆鋒此行更聯同三位荷里活頂級特效大師Matthew Butler、Dave Hodgins和Richard Morton等，交流特效製作事宜。

想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
hd