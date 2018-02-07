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﻿阿嬌答應賴弘國求婚片段曝光

2018-02-07 列印
■賴弘國情深地向阿嬌求婚。 《東周刊》圖片
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　　鍾欣潼（阿嬌）早前宣佈台灣男友賴弘國於其37歲生日求婚成功，最新一期《東周刊》獨家刊登當日的求婚短片截圖，賴弘國情深款款地向單膝下跪向阿嬌遞上鑽戒求婚，背景音樂是美國樂隊Train的《Merry Me》，阿嬌一臉甜絲絲，伸出左手讓男友為她戴上鑽戒，答應求婚後現場即傳來一班朋友的歡呼聲！另外，據阿嬌的密友透露，阿嬌未認識賴弘國前，因怕年紀大仍未覓得如意郎君，已秘密雪藏卵子以備「造人」之用。

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