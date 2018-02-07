﻿《明月幾時有》掃金像獎11項提名 ﻿古仔劉華爭影帝﻿﻿Stephy周秀娜角逐影后﻿

《第37屆香港電影金像獎頒獎典禮》各獎提名名單昨日出爐，許鞍華執導的《明月幾時有》獲11項、最多提名。新人凌文龍憑《黃金花》中的自閉青年角色，越級挑戰古天樂、劉德華、鄭中基、田壯壯等前輩角逐影帝；周秀娜、鄧麗欣首度提名金像影后，與老戲骨毛舜筠、張艾嘉及周迅爭獎！本報記者



香港電影金像獎協會主辦的第37屆金像獎頒獎禮，將於4月15日在尖沙咀文化中心舉行，昨日公佈入圍名單。許鞍華作品《明月幾時有》獲最佳電影、最佳導演等最多11項提名；張艾嘉執導的《相愛相親》及葉偉信執導的《殺破狼‧貪狼》同獲9項提名。



古天樂早前在亞洲電影大獎上爭「亞洲影帝」，今次在香港金像獎再憑《殺破狼‧貪狼》角逐影帝，古仔表示興奮，除感謝評審和觀眾的肯定，又特別多謝《殺》片團隊，並恭喜動作導演洪金寶、好拍檔林家棟及戲中女兒陳漢娜齊獲提名。



鄭中基入圍開心到癲



古仔的對手包括劉德華、鄭中基、《相愛相親》的田莊莊、《黃金花》新人凌文龍。憑《拆彈專家》入圍的華仔表示以為「拆彈專家」的身份給大家感覺好遠好難接觸，但現實中就在大家身邊。憑《大樂師‧為愛配樂》入圍的鄭中基笑言：「入到圍已開心到癲咗，好難得拍到同音樂有關電影，因為香港唔多。」《黃金花》新人凌文龍多謝大會給他肯定和鼓勵，非常興奮可跟細個在銀幕上見到的前輩齊齊提名。



凌文龍在戲中的媽媽毛舜筠獲提名影后，毛舜筠回應：「好開心、好感恩，更開心仔仔凌文龍第一次演出便獲新演員和男主角提名。」毛舜筠的對手包括張艾嘉、周迅，還有首提名金像影后的鄧麗欣（Stephy）和周秀娜。Stephy現身在尼泊爾拍攝，獲同事通知入圍時大感突然，她多謝大家支持鼓勵，笑言現在開始要諗頒獎禮當晚穿甚麼靚衫。



王菀之撕爛候選名單



今屆頒獎禮由張繼聰夥拍蔡卓妍（阿Sa）擔任大會司儀，金像獎協會主席爾冬陞表示，當接觸阿Sa時，對方也驚自己應付不來而感到好大壓力，問到為何不選鄭中基與阿Sa拍檔做司儀？爾冬陞反問記者點解？記者指兩人曾是夫婦，他即說：「一言驚醒夢中人，我都未搵我以前女朋友出來。（你不找張曼玉？）觀眾太細都唔知。」昨日記者會上負責公佈名單的白只頻頻食螺絲，又「蝦碌」將女主角講成女配角，其拍檔王菀之更緊張到撕爛了候選名單，令全場爆笑。



