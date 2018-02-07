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﻿周汶錡光速瘦

2018-02-07 列印
43歲周汶錡 15年7月誕下大仔Jacques，去年3月20日再生多個囝囝，阿仔滿月即瘦身復出(圖)。
34歲陳爽 14年10月中誕下兒子Adrian；去年2月追多個囡囡Ashley。同樣靠紮肚，極速瘦身嘅佢，被讚係火辣媽咪。
36歲葉翠翠 去年4月生下寶貝仔Jake後，靠古法紮肚，個零月後晒肚出活動。
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　　產後光速修身嘅殿堂級例子，有得天獨厚、懷孕時肥肚唔肥身嘅名模周汶錡，連生兩個混血靚B，都可以產後一個月，好slim咁復出，恨死隔離。
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