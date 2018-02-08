﻿C君達哥認宅唔認賤 蘇麗珊鄧月平扮女團過癮

C君、蘇麗珊、鄧月平和達哥（林慧韡）最近在電影《楝篤特工》首度合作，4人都開心有機會跟偶像黃子華合作。戲中C君和達哥分別演宅男和賤男，兩人都跟蘇麗珊有感情戲，兩人笑指跟角色只部份相似；而演不和女團成員的蘇麗珊和鄧月平，要穿上性感晒腿制服演出歌舞，事前苦練過程令她們過足女團癮。撰文：杜淑霞 攝影：謝民光



髮型：Hin Wn@ii Alchemy（蘇麗珊）、Renton Hung@VIA IL COLPO（C君） 服裝：IT（蘇麗珊）



化妝：Will Wong（蘇麗珊）、Manyee Lau（C君） 場地：Molteni & Dada@Firmstone



當日4人傾到偶像子華，大家都表現好興奮，特別是戲中演子華助手、勁多對手戲的C君，「佢上次幫我哋農夫個騷做嘉賓，已經好興奮，今次佢仲話個角色係照住我嚟寫，當然開心，而且子華好nice，乜都傾得一餐。」達哥亦同意，「估唔到同子華講打機，佢一樣掂，原來佢細佬打機都好叻㗎！」



談到再演宅男，C君就強調這次是非一般宅男，「有邊個男仔會唔鍾意蘇麗珊㗎！？演呢方面真係冇難度，不過今次只係鍾意女團呢方面比較宅，佢做嘢其實好醒㗎！」達哥就否認似專嗒女學生的老師角色，「賤男呢方面一定唔似啦！」



排舞練歌嗌辛苦



講到要扮女團，蘇麗珊最難忘一場拍MV戲，「嗰場戲好認真，搵咗好多演員扮粉絲，我哋事前仲要排舞練歌，真係好似女團成員咁。」鄧月平亦認同，「我哋有主題曲，仲有打歌衫，有啲似少女戰士嗰類騷腿嘅性感制服。」兩女更異口同聲話：「現實冇乜機會做女團，但係今次可以過足做女團癮，雖然排舞練歌都幾辛苦，但係一次難得經驗嚟。」



