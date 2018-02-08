﻿酒駕衝燈買消夜 ﻿陳喬恩﻿﻿認罪罰義務勞動﻿

台灣女星陳喬恩上月初，因在台北涉酒後駕駛被捕，經當地檢察官調查後，考慮到陳喬恩即時認罪及犯案後態度良好，昨獲判緩起訴兩年，期間需提供60小時義務勞動，但因她長駐內地發展，因此必須在一年半內履行。本報記者 圖：資料圖片



陳喬恩上月初在台北，因酒後駕車外出買消夜期間違規衝過交通燈，被當地警察截停並驗出酒精濃度超標，當場被拘捕，後准以10萬元台幣（約2.7萬港元）保釋。



經台北檢察官調查，考慮陳喬恩即時認罪及犯案後態度良好，加上沒有前科，昨判處緩起訴，期限為兩年，但她必須做60小時義務勞動（類似香港的社會服務令刑罰）；惟考慮陳喬恩近年長期在內地發展，因此必須在一年半內履行。



對於宣判結果，台灣傳媒昨聯絡陳喬恩的經理人，但未獲回覆；另有指陳喬恩對檢方表示，願意拍攝反酒後駕駛的宣傳片及出席公益活動以示悔意。



