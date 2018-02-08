﻿張曦雯買紅底催旺運勢

張曦雯與堪輿學家麥玲玲昨日出席商場賀歲活動，麥玲玲向張曦雯贈言：「在新一年要繼續性感，穿少啲便會更加紅，曦雯正行大名氣運，勝在人紅也沒有傷害性是非，在新一年桃花運較旺，感情多選擇，男友該是一個黑黑實實的人。」



問到張曦雯會否繼續行性感？她說：「搞笑吧？咁我要去多啲旅行或者去沙灘影多啲相，做我平時做的事。（會否如麥玲玲提議買紅色內衣褲過年？）我以前沒有買，覺得好迷信，但這次玲玲師傅咁講，我就買一套啦。」至於是否鍾意黑黑實實的男士？她說：「沒有特別鍾情黑實，也愛健康運動型，雖然選擇多，但不是每個都咁好。」



