  • 2018年2月8日 星期四
  • 14º
  • 48%
熱門： 花蓮地震流感雙學三子饒宗頤

日報新聞 > 娛樂

﻿化身神秘顧客 譚凱琪恨去試食

2018-02-08 列印
■譚凱琪（右）和黃美棋在台上分享經歷。
■（左起）譚凱琪、黃美棋、陸浩明、傅嘉莉和黃瑋琪齊出席活動。
Previous Next

　　譚凱琪及黃美棋昨日以「服務大使」身份出席「網絡紅人喜愛品牌獎」啟動禮，她們將化身神秘顧客、喬裝幫襯不同商店，從中表揚優質服務商店。譚凱琪稱未知將去哪家商店，但為食的她就好想去試食，黃美棋則表示希望去購物！

　　譚凱琪亦透露，早前購買有對講機功能的數碼電話，豈料購買一個月後，該售貨員仍有跟進問懂不懂使用，服務態度非常好！黃美棋則自認是「的士剋星」及「Call車殺手」，她憶述：「有次同經理人Call的士返屋企，遇到一個唔熟路嘅司機，佢喺公路上叫我哋落車，最後要我哋安撫佢，諗起都有啲驚！」

想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
hd