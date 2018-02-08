﻿化身神秘顧客 譚凱琪恨去試食

譚凱琪及黃美棋昨日以「服務大使」身份出席「網絡紅人喜愛品牌獎」啟動禮，她們將化身神秘顧客、喬裝幫襯不同商店，從中表揚優質服務商店。譚凱琪稱未知將去哪家商店，但為食的她就好想去試食，黃美棋則表示希望去購物！



譚凱琪亦透露，早前購買有對講機功能的數碼電話，豈料購買一個月後，該售貨員仍有跟進問懂不懂使用，服務態度非常好！黃美棋則自認是「的士剋星」及「Call車殺手」，她憶述：「有次同經理人Call的士返屋企，遇到一個唔熟路嘅司機，佢喺公路上叫我哋落車，最後要我哋安撫佢，諗起都有啲驚！」



