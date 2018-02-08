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﻿流感肆虐子女提早放假 姚嘉妮：屋企變託兒所

2018-02-08 列印
■嘉妮忙於拍劇無暇為子女安排活動。
■嘉妮早前帶同一對子女行山。資料圖片
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　　冬季流感肆虐本港，政府昨宣佈所有幼稚園及小學今日起提早放農曆年假；育有一對子女的姚嘉妮昨出席無線節目《都市閒情》新春活動時，笑言已將好消息告知女兒，但自己卻感頭痕，因近日正忙拍劇未能為女兒準備活動，「我想將屋企變成託兒所，因為有媽咪及傭人幫忙湊小朋友，可以幫其他在職家長湊。」

　　嘉妮續透露，兩年前曾被女兒傳染乙型流感，發燒至39度多，故呼籲家長照顧小朋友時也要戴口罩及勤洗手，她又慨歎病菌「好惡」，日前冒寒穿熱褲拍劇後病足數天，上吐下瀉7、8次，仍要頂硬上開工。

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