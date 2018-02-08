  • 2018年2月8日 星期四
  • 14º
  • 48%
熱門： 花蓮地震流感雙學三子饒宗頤

日報新聞 > 娛樂

﻿甜拖近4年

2018-02-08 列印
17年7月雨中漫步 ■二人冒雨「掃街」，側田餵女友食魚蛋。
17年初 ■兩人到中環ifc，食星級蛋糕Lady M。
14年初首爆戀情 ■側田（不在圖中）一早到世貿中心等瘦削新女，之後接女友打的走。
Previous Next

  自本報14年5月獨家揭發側田有長髮新女後，佢不時與「的骰女友」連體行街搵食，暖男對Karen一條心。
想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
hd