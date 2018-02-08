林鄭月娥在競選特首的政綱中表明，在完成檢討之前擱置小三TSA/BCA，反映此事存在極大的爭議。教育局接近完成相關的檢討，教育局局長楊潤雄昨天透露，最遲會在下月通知學校，今年會否如期於五月推行TSA或BCA；立法會跨黨派二十九名議員即時反應，發出聯署信件，要求停止於五月恢復推行TSA或BCA。一場新爭議，似在醞釀中，但各界只要堅持原則，不為學生和學校添加壓力，大事可以化小。 經上次試驗重推TSA或BCA後，學生、學校、家長普遍認為題目淺易，大大減低了學校操練的誘因，而學生亦不覺得艱深，容易接受。部份教育界人士認為，試考可以接受。若要復推TSA或BCA，須回到初心，以評定學生的...

2018-02-08