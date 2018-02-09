﻿被爆料涉動粗打導演 高賢貞遭飛出《Return》

明日沙田十場賽事，莫雷拉共有九匹座騎，而焦點所在必定是出戰第七場今季未敗之師「以奇用兵」。此駒今次升上二班兼增程跑千六米，莫雷拉昨晨坦言有信心該駒能夠再下一城，成為今季首匹五捷馬。 雖然大部分跟「以奇用兵」同父系的現役香港馬，均以短途或中短途為主，當中包括「有得威」、「喜悅繽紛」和「京京千里」等，但莫雷拉表示，增程不足對「以奇用兵」爭勝構成障礙，他說：「此駒最近四場取勝姿態良好，而且陣上快慢由人，既可前領，但遇上有對手搶放，又可以輕鬆跟隨在後，待至末段才發力趕過。我相信這將有助其應付千六米，何況此駒目前仍有進步空間，今仗排三檔及只負一二三磅，『以奇用兵』臨場只要發揮出本身實...

2018-02-09