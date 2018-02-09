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﻿被爆料涉動粗打導演 高賢貞遭飛出《Return》

2018-02-09 列印
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　　韓國SBS電視台的新劇《Return》，自上月開播以來收視一直向好，但前日卻突然爆出女主角高賢貞與導演朱東民不和，有傳高賢貞以粗口辱罵對方，更動粗打導演；而高更一度玩失蹤，沒有現身片場。雖然傳言對高賢貞不利，但亦有指她與劇組相處融洽，只是與導演相處不來。

　　昨日凌晨，其所屬公司發聲明指收到SBS通知，要高賢貞退出該劇，聲明又指高賢貞與製作組出現不同意見，雖已盡力調整，但無法得到共識，更為退出而致歉。現時電視台方面正積極尋找新人選代替高賢貞，或將她的角色消失而大改劇本。
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