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﻿Shine臨近開騷周身病痛

2018-02-09 列印
■Shine在活動甚有口福。
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　　組合Shine昨日出席一公開活動，談到臨近3月演唱會，徐天佑卻被門夾傷左手食指，暫未能練結他，又指最近常穿梭中港，精神恍惚又虛，之前更跌倒，雖然現在照樣操練。黃又南則有乾咳兼聲沙，坦言要好好護聲盡量少講話。
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