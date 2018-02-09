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﻿田中麗奈中文寫信 慰問台灣地震災民

2018-02-09 列印
■田中麗奈去年曾赴台出席金馬獎頒獎禮。
■田中麗奈寫親筆信表達對台灣災民的慰問。
■濱崎步分享與台灣歌迷的合照為他們打氣。
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　　台灣東部花蓮繼大前日發生7級地震後，前晚再發生5.7級餘震，中港台藝人紛紛解囊賑災外，日本多位藝人也貼文為台灣祈福。

  曾先後演出台日合拍電影《幻遊傳》及《盛情款待》的女星田中麗奈，前晚特別於其社交平台貼出她手寫的中文短信向台灣災民表達慰問，「台灣的大家沒事吧，很多人受到了這次的地震災害，我很擔心，希望災害不要再擴大，祈禱大家能快點恢復。」隨後亦轉載《盛》片為台灣祈福的貼文。

　　另一日本樂壇天后濱崎步，昨亦於其社交網分享與台灣歌迷的合照，並附上「台灣加油」、「Pray for Taiwan」的語句，為台灣祈福外，也為台灣人加油打氣，不少粉絲均留言多謝偶像的支持。

圖：網上圖片

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