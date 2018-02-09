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﻿情人節望男友親自下廚 沈卓盈做好準備隨時嫁

2018-02-09 列印
■沈卓盈希望男友煮一餐給她吃當情人節禮物。
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　　沈卓盈（Jess）、楊潮凱、黎振燁及周志康等出席明珠台「情濃二月」記者會，Jess希望男友今年情人節能親自下煮當禮物：「初相識時他煮過一次西餐給我吃，有龍蝦湯及意粉，但已很久沒煮了。」笑問會否希望男友在湯中暗藏求婚戒指？她直言希望是正常的求婚，不要藏在食物中，擔心會鯁喉。

　　Jess表示與男友拍拖兩年，結婚計劃有共識，她坦言其實早已準備嫁人，「因為三位家姐也是在24歲時結婚生仔，我以為自己也差不多，豈料已過了10年。」

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