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﻿太陽閔孝琳濟州度蜜月歎燒肉

2018-02-09 列印
■太陽與新婚太太閔孝琳親切地與烤肉店店員合照。
■太陽與閔孝琳到濟州旅行被捕獲，認真甜蜜。
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　　BIGBANG成員太陽，於上周六（3日）與拍拖4年的閔孝琳完成浪漫婚禮後，翌日一對新人在他們擺婚宴的酒店被網民捕獲，人夫人妻全程流露甜蜜笑臉，幸福到暈。由於太陽正等候入伍通知，早前已公佈不會安排蜜月旅遊。

　　雖然太陽與閔孝琳沒有出國，但二人就去了濟州旅行當度蜜月，更在燒肉店與店員親切合照，也被網民拍得他們開心笑臉照，閔孝琳跟婚後首曝光一樣穿豹紋外衣，只是多了一頂啡色漁夫帽；太陽依然黑衣黑帽黑口罩，並同樣穿上之前自澳洲拍畢婚照回韓國、早前由粉絲送的Michael Jackon T恤。圖：網上圖片

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