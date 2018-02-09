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﻿謝安琪評疫苗惹爭議 張敬軒：各有看法

2018-02-09 列印
■張敬軒認為，謝安琪有權發表自己的意見。
■軒仔呻新開的餐廳請唔到洗碗工。資料圖片
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　　張敬軒昨日接受新城電台訪問，對於表舅母謝安琪私下評論流感疫苗的錄音流出，軒仔認為「每人都各自有看法」，他以自己的愛犬為例，有人指藥有效，但他試過卻沒反應，覺得家長是一心為小朋友，但他批評將私下的對話公開是不道德，可能是無心之失，他希望別因謝安琪是藝人就要專家回應，事件只是個人的看法。

　　談到新開的餐廳人手短缺，軒仔要親自落場兼任茶水和傳菜，食客見他斟水亦嚇一跳，他大呻月薪出到2字頭也未聘到洗碗工，加上時下年輕人可能同時應徵多份工，今日開完工，見另一份人工更高就第二日即辭工。

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