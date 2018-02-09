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﻿小方戥舊愛Stephy爭后開心

2018-02-09 列印
■小方讚Stephy是其心目中的女主角。
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　　方力申昨為一慈善活動擔任頒獎嘉賓，對於舊愛鄧麗欣（Stephy）角逐今屆香港電影金像獎最佳女主角，小方稱有恭喜對方，又坦言自己有份投票，他更笑言有跟Stephy講笑，指若她在台上多謝他就會投她一票。

　　小方之後表示會公平公正去投票，也替Stephy感到開心，又大讚對方是心目中的女主角，努力會得到認同，更重提之前曾自稱是「茶餐廳」，Stephy是「米芝蓮」，「米芝蓮」當然容易獲獎！

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