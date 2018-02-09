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﻿任達華深圳舞獅助興任影

2018-02-09 列印
■華哥拿起獅頭擺出型爆甫士！
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　　任達華昨在深圳出席一影城開幕典禮，吸引大批粉絲到場支持，面對熱情粉絲索簽名、合照的要求，華哥均逐一答應。心情大靚的華哥，到達會場後即到處參觀影城，與舞獅表演團隊合照時，更鬼馬地拿起舞獅獅頭大擺型格甫士任影唔嬲，賀影城開幕！問到參觀新影城的感受，華哥大讚影城設備配套齊全，之後又聯同眾嘉賓參與影城啟動儀式，祝福影城開業大吉！

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